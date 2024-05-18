Çılgın Sayısal Loto'da 300 milyon TL’yi aşan ikramiye çekilişi bugün... 'Şanslı bayi'de yoğunluk

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Bugüne kadar Çılgın Sayısal Loto’da çıkan en yüksek ikramiye, 17 Temmuz 2023’te gerçekleştirilen çekilişte, Diyarbakır Silvan’dan oynayarak altı bilen bir talihlinin kazandığı 247 milyon 659 bin 481 TL’lik ikramiyeydi. 300 milyon TL’yi aşan ikramiye çekilişi ise bugün gerçekleşecek. Kuruluşu 1938 yıllara dayanan ve bugüne kadar 50’nin üzerinde ikramiye kazandıran Bahçekapı Gişesi’nde de yoğunluk oluştu. 2017 yılbaşı çekilişinde 60 milyon TL, 2020 yılında ise 23 Nisan çekilişinde 5 milyon TL kazandıran bayi İstanbul’un ‘şanslı bayisi’ olarak biliniyor.

YILDIZ: 50’NİN ÜZERİNDE İKRAMİYE VERDİK

Bahçekapı Gişesi Yetkilisi Ergün Yıldız, “Kuruluşumuz 1938, ben 3’üncü kuşak oluyorum. Yaklaşık 35 yıldır çalışıyorum. Şimdiye kadar verdiğimiz ikramiye sayısını tam olarak hatırlamıyorum ama en son 2017 ve 2020 yılında büyük ikramiye verdik. 2017 senesi yılbaşı çekilişiydi 60 milyon TL verdik diye hatırlıyorum. 2020 yılında ise 23 Nisan çekilişinde 5 milyon TL verdik. Biz şansı değiştiren gişeyiz, hiçbir oyuncu ‘benim şansım yok’ diyemez. Biz o şansları değiştireceğiz. Biz, muhtelif bütün oyunlarda büyük ikramiye verdik. Hatırladığım kadarıyla 50’nin üzerinde ikramiye verdik. Bu neticede bir şans, matematiksel bir oyun. Şanslı insanları tebrik ediyoruz. İkramiye verdiğimiz için mutlu oluyoruz” dedi.

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“ŞEHİR DIŞINDAN GELEN MÜŞTERİLERİMİZ ÇOK FAZLA”

Şanslı yer olarak görüldüklerini söyleyen Yıldız, “Tarihi gişe olduğumuz için insanlar bizi tercih ediyor. Şanslı yer olarak görülüyoruz. İnsanlar gelip şansını deniyor. Biz bileti aşkla satıyoruz, inanarak satıyoruz. Mutlaka her müşterimize ikramiye çıksın istiyoruz. Dolayısıyla Çılgın Sayısal Loto’da bu hafta sonu yaklaşık 310 milyon TL olacak. Uzun zamandır devrediyor. Bütün şans oyunu severleri, şanslarını denemeleri için bekliyoruz. Çekilişin uzun süre devretmesi dolayısıyla yoğunluk oluyor. Bize daha çok insanlar gelecek, şanslı gişeye uğrayacak ve oyunlarını oynayacaklar. Özellikle şehir dışından gelen müşterilerimiz çok fazla, bizden daimi oynayan, kargoyla isteyen müşterilerimiz var. İkramiye fazla olunca daha çok müşteri potansiyeli kazanıyoruz. Çünkü ikramiye veren yer, uğurlu bir yer” diye konuştu.

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“MUTLAKA İKRAMİYEYİ VERECEĞİZ”

İnsanların inanarak oynaması gerektiğini söyleyen Yıldız, “Uğurlu numaralarını yazsınlar, inanarak oynasınlar. Netice de matematiksel bir oyun, önce inansınlar. Makinelerimiz şanslı, onlardan da oynayabilirler. Mutlaka şansı değiştireceğiz, ikramiyeyi vereceğiz. 300 milyonu aşan ikramiye var. Uzun zamandır çıkmıyor, devrediyor. Dolayısıyla oyuncu artıyor.” dedi.

“HER YIL ARTIŞ OLUYOR”

Yıldız, “Bilet alırsanız milyarder olursunuz, bilet almazsanız ‘milyar’ der durursunuz. Benim şansım yok, bana çıkmaz gibi bir tabir bizim gişemiz için söz konusu değil. Şans oyunlarına her yıl artış oluyor, insanlar daha fazla şansını denemek ve oyun oynamak istiyor. Bu kısmet, şans, herkese çıkacak diye bir şey yok” diye konuştu.

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“HATAYLIYIM, DEPREMZEDEYİM, ÇOĞU İNSANA DAĞITIRIM”

Vatandaşlardan Fikret Reyhan, ticaretle uğraştığını ve iş için Arabistan’dan Türkiye’ye geldiğini belirterek, “İkramiyenin bana çıkmasını istiyorum, herkesin de şansı olsun istiyorum. Herkesin ihtiyacını karşılayacak bir para. İkramiye bana çıkarsa, ufak tefek borçlarım var önce onu kapatırım. Yatırım yapmayacağım, İhtiyacı olan çoğu arkadaşlarım var onlara dağıtacağım. Hataylıyım, depremzedeyim, çoğu insana dağıtırım” dedi.

“İNŞALLAH ŞANS BİZE DE GÜLER”

Belgin Cingitaş ise “Büyük ikramiyenin bana çıkacağını düşünmüyorum ama çıkarsa da herhalde ilk yapacağım iş yatırım olurdu, ev almak, iş kurmak gibi bir isteğim olurdu. Çocuklarımın geleceği için kullanmayı düşünürdüm. Şansın bizden yana olmasını isterim ama şansın bize güleceğini pek sanmıyorum. Açıkçası pek şanslı olduğumu düşünmüyorum. Yarın ki büyük ikramiye için buradayız. İnşallah şans bize de güler” diye konuştu.