Çılgın Sayısal Loto ve Şans Topu sonuçları açıklandı
Sayısal Loto’da 6 ve 5+1 bilen çıkmayınca büyük ikramiye 70 milyon 908 bin 470 TL devretti.
Çekilişte 5 bilen 129 bin 193 lira 50 kuruş, 4 bilen 1496 lira 40 kuruş, 3 bilen 121 lira 75 kuruş, 2 bilen 11 lira 45 kuruş kazandı.
2.3 MİLYON DEVRETTİ
Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen çıkmayınca 2 milyon 303 bin 313 lira devretti. 5 bilen 8 bin 134 lira 5 kuruş, 4+1 bilen 554 lira 55 kuruş, 4 bilen 53 lira 5 kuruş, 3+1 bilen 25 lira 55 kuruş, 3 bilen 8 lira 25 kuruş, 2+1 bilen 9 lira 15 kuruş, 1+1 bilen 4 lira 35 kuruş, 0+1 bilen 4 lira 30 kuruş kazandı.
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