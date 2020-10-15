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Haber Giriş: 15.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Çılgın Sayısal Loto ve Şans Topu sonuçları açıklandı

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Çılgın Sayısal Loto ve Şans Topu sonuçları açıklandı
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Sayısal Loto’da 6 ve 5+1 bilen çıkmayınca büyük ikramiye 70 milyon 908 bin 470 TL devretti.

Çekilişte 5 bilen 129 bin 193 lira 50 kuruş, 4 bilen 1496 lira 40 kuruş, 3 bilen 121 lira 75 kuruş, 2 bilen 11 lira 45 kuruş kazandı.

2.3 MİLYON DEVRETTİ

Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen çıkmayınca 2 milyon 303 bin 313 lira devretti. 5 bilen 8 bin 134 lira 5 kuruş, 4+1 bilen 554 lira 55 kuruş, 4 bilen 53 lira 5 kuruş, 3+1 bilen 25 lira 55 kuruş, 3 bilen 8 lira 25 kuruş, 2+1 bilen 9 lira 15 kuruş, 1+1 bilen 4 lira 35 kuruş, 0+1 bilen 4 lira 30 kuruş kazandı.

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