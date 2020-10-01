Çılgın Sayısal Loto ve Şans Topu sonuçları açıklandı
Sayısal Loto’da 6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 66 milyon 538 bin 643 TL devretti.
5 bilen 388 bin 378 lira 85 kuruş, 4 bilen 1547 lira 30 kuruş, 3 bilen 94 lira 90 kuruş, 2 bilen 9 lira 65 kuruş kazandı.
737 BİN TL DEVRETTİ
Şans Topu’nda 5+1 bilen çıkmayınca 737 bin 345 TL büyük ikramiye devretti. 5 bilen 7 kişi 6 bin 423 lira 75 kuruş, 4+1 bilen 397 lira 90 kuruş, 4 bilen 42 lira, 3+1 bilen 21 lira 10 kuruş, 2+1 bilen 8 lira 55 kuruş, 3 bilen 7 lira 5 kuruş, 1+1 bilen 4 lira 15 kuruş, 0+1 bilen 4 lira 10 kuruş kazandı.
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