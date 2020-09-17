Çılgın Sayısal Loto ve Şans Topu sonuçları açıklandı

Çekilişte 5 bilen 195 bin 914 lira, 4 bilen 1399 lira 35 kuruş, 3 bilen 105 lira 90 kuruş, 2 bilen 10 lira 20 kuruş ikramiye kazandı.

1 KİŞİYE 727 BİN TL

Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen 1 kişi 727 bin 354 liralık büyük ikramiyenin sahibi oldu. Çekilişte 5 bilen 8 bin 889 lira, 4+1 bilen 435 lira, 4 bilen 39 lira 95 kuruş, 3+1 bilen 24 lira, 3 bilen 6 lira 70 kuruş, 2+1 bilen 9 lira 65 kuruş, 1+1 bilen 4 lira 85 kuruş, 0+1 bilen ise 4 lira 95 kuruş kazandı.