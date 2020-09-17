MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÇılgın Sayısal Loto ve Şans Topu sonuçları açıklandı
GeriGündem Çılgın Sayısal Loto ve Şans Topu sonuçları açıklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 17.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Çılgın Sayısal Loto ve Şans Topu sonuçları açıklandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çılgın Sayısal Loto ve Şans Topu sonuçları açıklandı
Abone Olgoogle-news

Sayısal Loto çekilişinde 6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 62 milyon 209 bin 871 lira ikramiye devretti.

Çekilişte 5 bilen 195 bin 914 lira, 4 bilen 1399 lira 35 kuruş, 3 bilen 105 lira 90 kuruş, 2 bilen 10 lira 20 kuruş ikramiye kazandı.

1 KİŞİYE 727 BİN TL

Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen 1 kişi 727 bin 354 liralık büyük ikramiyenin sahibi oldu. Çekilişte 5 bilen 8 bin 889 lira, 4+1 bilen 435 lira, 4 bilen 39 lira 95 kuruş, 3+1 bilen 24 lira, 3 bilen 6 lira 70 kuruş, 2+1 bilen 9 lira 65 kuruş, 1+1 bilen 4 lira 85 kuruş, 0+1 bilen ise 4 lira 95 kuruş kazandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle