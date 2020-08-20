Çılgın Sayısal Loto ve Şans Topu sonuçları açıklandı

5+1 bilen ve 5 bilen de çıkmadı. 4 bilen 175 kişi 3 bin 656 lira 50 kuruş, 3 bilen 6 bin 883 kişi 116 lira 20 kuruş, 2 bilen 109 bin 70 kişi ise 11 lira kazandı.

Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen 2 kişi, 978 bin 127 lira 85 kuruşluk ikramiyenin sahibi oldu. 5 bilenler 5 bin 671 lira 30 kuruş, 4+1 bilenler 657 lira 50 kuruş, 4 bilenler 43 lira 45 kuruş,

3+1 bilenler 28 lira 15 kuruş, 2+1 bilenler 11 lira 25 kuruş, 3 bilenler 6 lira, 1+1 bilen 5 lira ve 0+1 bilen 5 lira 60 kuruş kazandı.