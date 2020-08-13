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Haber Giriş: 13.08.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Çılgın Sayısal Loto ve Şans Topu sonuçları açıklandı

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Çılgın Sayısal Loto ve Şans Topu sonuçları açıklandı
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Sayısal Loto’da 6 bilen olmayınca 52 milyon 495 bin 104 lira devretti.

5+1 ve 5 bilenin olmadığı çekilişte 4 tutturan 162 kişi 3 bin 895 lira 75 kuruş, 3 bilenler, 122 lira 40 kuruş, 2 bilenler 11 lira 65 kuruş kazandı.

1.2 MİLYON TL DEVRETTİ

Şans Topu’nda 5+1 bilen çıkmayınca 1 milyon 212 bin 804 lira devretti. Çekilişte 5 bilen 4 kişi 10 bin 906 lira 25’er kuruş, 4+1 bilen 69 kişi 632 lira 20’şer kuruş, 4 bilenler 46 lira 80’er kuruş, 3+1 bilenler 27 lira 45’er kuruş, 2+1 bilenler 11 lira 55’er kuruş, 3 bilenler 7 lira 20’şer kuruş, 1+1 bilenler 5 lira 45’er kuruş, 0+1 bilenler 5 lira 45’er kuruş kazandı.

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