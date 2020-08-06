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Haber Giriş: 06.08.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Çılgın Sayısal Loto ve Şans Topu sonuçları açıklandı

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Çılgın Sayısal Loto ve Şans Topu sonuçları açıklandı
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Sayısal Loto’da 6 bilen çıkmayınca 50 milyon 807 bin 207 liralık büyük ikramiye devretti.

Çekilişte 5+1 ve 5 bilen çıkmadı. 4 bilen 124 kişi 4 bin 225 lira 15 kuruş, 3 bilen 5 bin 312 kişi 123 lira 25 kuruş, 2 bilen 81 bin 274 kişi 12 lira 5 kuruş kazandı.

498 BİN TL DEVRETTİ

Şans Topu’nda 5+1 bilen çıkmayınca 498 bin 106 lira devretti. Çekiliş 5 bilen 6 kişi 5 bin 87 lira 60 kuruş, 4+1 bilen 68 kişi 448 lira 90 kuruş, 4 bilen 39 lira 85 kuruş, 3+1 bilen 26 lira 20 kuruş, 2+1 bilen 10 lira 50 kuruş, 3 bilen 7 lira 10 kuruş, 1+1 bilen 5 lira 25 kuruş, +1 bilen 5 lira 50 kuruş kazandı. 

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