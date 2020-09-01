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Haber Giriş: 01.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Çılgın Sayısal Loto ve On Numara sonuçları belli oldu

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Çılgın Sayısal Loto ve On Numara sonuçları belli oldu
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Çılgın Sayısal Loto’da 6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 57 milyon 418 bin 744 lira devretti.

Çekilişte 5 bilen 49 bin 674 lira 45 kuruş, 4 bilen 1.379 lira 80 kuruş, 3 bilen 92 lira 10 kuruş, 2 bilen 9 lira 65 kuruş kazandı.

İKİ TALİHLİYE 147’ŞER BİN TL

On Numara’da iki kişi 10 bilerek 146 bin 897 lira 80’er kuruş kazandı. Çekilişte 9 bilen 3 bin 985 lira 75 kuruş, 8 bilen 239 lira, 7 bilen 45 lira 85 kuruş, 6 bilen 8 lira 10 kuruş ve hiç bilemeyen 7 lira 50 kuruş kazandı.

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