Çılgın Sayısal Loto ve On Numara sonuçları açıklandı

Çekilişte 5 bilen 113 bin 826 lira 55 kuruş, 4 bilen 1866 lira, 3 bilen 123 lira 45 kuruş ve 2 bilen 11 lira 60 kuruş kazandı.

2 TALİHLİYE 199’AR BİN TL

On Numara’da 10 bilen 2 kişi 198 bin 856 lira kazandı. Çekilişte 9 bilen 3 bin 233 lira 90 kuruş, 8 bilen 216 lira 15 kuruş, 7 bilen 44 lira 40 kuruş, 6 bilen 7 lira 85 kuruş ve hiç bilemeyen 6 lira 95 kuruş kazandı.