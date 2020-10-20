MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÇılgın Sayısal Loto ve On Numara sonuçları açıklandı
GeriGündem Çılgın Sayısal Loto ve On Numara sonuçları açıklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 20.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Çılgın Sayısal Loto ve On Numara sonuçları açıklandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çılgın Sayısal Loto ve On Numara sonuçları açıklandı
Abone Olgoogle-news

Sayısal Loto’da 6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 72 milyon 405 bin 801 lira devretti.

Çekilişte 5 bilen 113 bin 826 lira 55 kuruş, 4 bilen 1866 lira, 3 bilen 123 lira 45 kuruş ve 2 bilen 11 lira 60 kuruş kazandı.

2 TALİHLİYE 199’AR BİN TL

On Numara’da 10 bilen 2 kişi 198 bin 856 lira kazandı. Çekilişte 9 bilen 3 bin 233 lira 90 kuruş, 8 bilen 216 lira 15 kuruş, 7 bilen 44 lira 40 kuruş, 6 bilen 7 lira 85 kuruş ve hiç bilemeyen 6 lira 95 kuruş kazandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle