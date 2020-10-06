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Haber Giriş: 06.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Çılgın Sayısal Loto ve On Numara sonuçları açıklandı

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Çılgın Sayısal Loto ve On Numara sonuçları açıklandı
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Sayısal Loto’da 6, 5+1 ve 5 bilen çıkmayınca 68 milyon 79 bin 165 lira devretti.

Çekilişte 4 bilen 3 bin 335 lira 60 kuruş, 3 bilen 110 lira 45 kuruş ve 2 bilen 10 lira 70 kuruş kazandı.

BİR TALİHLİYE 311 BİN TL

On Numara’da 10 bilen 1 kişi 311 bin 382 lira 30 kuruş kazandı. Çekilişte 9 bilen 3 bin 978 lira 70 kuruş, 8 bilen 265 lira 15 kuruş, 7 bilen 51 lira 5 kuruş, 6 bilen 8 lira 60 kuruş ve hiç bilemeyen 7 lira 15 kuruş kazandı.

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