Çılgın Sayısal Loto ve On Numara sonuçları açıklandı

Çekilişte 5 bilen 166 bin 469 lira 65 kuruş, 4 bilen 1600 lira 65 kuruş, 3 bilen 105 lira 40 kuruş, 2 bilen 10 lira 15 kuruş kazandı.

BİR TALİHLİYE 921 BİN TL

On Numara’da 10 bilen 1 kişi 921 bin 368 lira 15 kuruş kazandı. Çekilişte 9 bilen 4 bin 519 lira 20 kuruş, 8 bilen 253 lira 65 kuruş, 7 bilen 46 lira 35 kuruş, 6 bilen 8 lira 15 kuruş ve hiç bilemeyen 7 lira 40 kuruş kazandı.