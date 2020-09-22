Çılgın Sayısal Loto ve On Numara sonuçları açıklandı

Çekilişte 5 bilen 114 bin 373 lira, 4 bilen 1885 lira 25 kuruş, 3 bilen 116 lira 85 kuruş, 2 bilen 11 lira 10 kuruş kazandı.

603 BİN LİRA DEVRETTİ

On Numara’da 10 bilen çıkmayınca 603 bin 458 lira devretti. Çekilişte 9 bilen 4 bin 205 lira 70 kuruş, 8 bilen 262 lira 50 kuruş, 7 bilen 47 lira 40 kuruş, 6 bilen 8 lira 10 kuruş ve hiç bilemeyen 7 lira 50 kuruş kazandı.