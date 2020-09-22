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Haber Giriş: 22.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Çılgın Sayısal Loto ve On Numara sonuçları açıklandı

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Çılgın Sayısal Loto ve On Numara sonuçları açıklandı
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Sayısal Loto’da 6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 63 milyon 743 bin 502 lira devretti.

Çekilişte 5 bilen 114 bin 373 lira, 4 bilen 1885 lira 25 kuruş, 3 bilen 116 lira 85 kuruş, 2 bilen 11 lira 10 kuruş kazandı.

603 BİN LİRA DEVRETTİ

On Numara’da 10 bilen çıkmayınca 603 bin 458 lira devretti. Çekilişte 9 bilen 4 bin 205 lira 70 kuruş, 8 bilen 262 lira 50 kuruş, 7 bilen 47 lira 40 kuruş, 6 bilen 8 lira 10 kuruş ve hiç bilemeyen 7 lira 50 kuruş kazandı.

 

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