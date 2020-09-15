Çılgın Sayısal Loto ve On Numara sonuçları açıklandı

Çekilişte 5 bilen 163 bin 664 lira 15 kuruş, 4 bilen 2 bin 33 lira 5 kuruş, 3 bilen 124 lira 15 kuruş, 2 bilen 11 lira 40 kuruş kazandı.

292 BİN LİRA DEVRETTİ

On numara çekilişinde 10 bilen çıkmayınca 292 bin 423 lira devretti. Çekilişte 9 bilen 4 bin 411 lira 5 kuruş, 8 bilen 270 lira 25 kuruş, 7 bilen 49 lira 25 kuruş, 6 bilen 8 lira 40 kuruş, hiç bilemeyen ise 7 lira 15 kuruş kazandı.