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Haber Giriş: 25.08.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Çılgın Sayısal Loto ve On Numara sonuçları açıklandı

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Çılgın Sayısal Loto ve On Numara sonuçları açıklandı
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Sayısal Loto’da 6 bilen çıkmayınca 55 milyon 522 bin 185 lira devretti.

5+1 bilenin de çıkmadığı çekilişte 5 bilen 2 kişi 131 bin 600 lira 10 kuruş, 4 bilen 172 kişi 1530 lira 20 kuruş, 3 bilen 6 bin 790 kişi 96 lira 90 kuruş, 2 bilen 98 bin 6 kişi ise 10 lira 5 kuruş kazandı.

1 TALİHLİYE 305 BİN TL

On Numara’da 10 bilen 1 kişi 304 bin 943 lira 40 kuruş kazandı. Çekilişte 9 bilen 47 kişi 3 bin 417 lira 75 kuruş, 8 bilen 872 kişi 230 lira 25 kuruş, 7 bilen 8 bin 602 kişi 44 lira 35 kuruş, 6 bilen 51 bin 480 kişi 7 lira 80 kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 77 bin 41 kişi ise 7 lira 25 kuruş kazandı.  

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