Çılgın Sayısal Loto ve On Numara sonuçları açıklandı

5+1 bilenin de çıkmadığı çekilişte 5 bilen iki kişi 115 bin 131 lira 70’er kuruş, 4 bilen 166 kişi 1387 lira 10’ar kuruş, 3 bilenler 98 lira 65’er kuruş, 2 bilenler 10 lira 5’er kuruş ikramiye kazandı.

459 BİN TL DEVİR

On Numara’nın dünkü çekilişinde 10 bilen çıkmayınca 458 bin 550 lira devretti. Çekilişte 9 bilen 46 kişi 3 bin 619 lira 10’ar kuruş, 8 bilen 763 kişi 272 lira 70’er kuruş, 7 bilenler 49 lira 95’er kuruş, 6 bilenler 8 lira 65’er kuruş ve hiç bilemeyenler 6 lira 65’er kuruş kazandı.