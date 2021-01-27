MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÇılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da - 27 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları canlı çekilişle belli oldu
GeriGündem Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da - 27 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları canlı çekilişle belli oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 27.01.2021 - 22:41 | Son Güncelleme:

Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da - 27 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları canlı çekilişle belli oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da - 27 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları canlı çekilişle belli oldu
Abone Olgoogle-news

Çılgın Sayısal Loto sonuçları bu akşam ilan edildi. En çok rağbet gören şans oyunlarından Çılgın Sayısal Loto'da bu haftanın ikinci çekilişi gerçekleşti. Noter huzurunda ve canlı yayında yapılan çekilişin ardından ikramiye kazandıran numaralar ve sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı. Çılgın Sayısal Loto sonuçları yine zengin olmak isteyenleri hayallerine kavuşturacak. Gözler şimdi 27 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçlarında. İşte, Çılgın Sayısal Loto canlı çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı.

27 Ocak 2021 tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekişte kazandıran numaralar 20, 62, 64, 71, 73, 78 ve joker 18 oldu. Çılgın Sayısal Loto sonuçlarınızı aşağıdaki linkten sorgulayabilirsiniz. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenleniyor.

Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı millipiyangoonline.comda - 27 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları canlı çekilişle belli oldu

 

SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

Sen Seç!

Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle