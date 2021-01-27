Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da - 27 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları canlı çekilişle belli oldu
Çılgın Sayısal Loto sonuçları bu akşam ilan edildi. En çok rağbet gören şans oyunlarından Çılgın Sayısal Loto'da bu haftanın ikinci çekilişi gerçekleşti. Noter huzurunda ve canlı yayında yapılan çekilişin ardından ikramiye kazandıran numaralar ve sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı. Çılgın Sayısal Loto sonuçları yine zengin olmak isteyenleri hayallerine kavuşturacak. Gözler şimdi 27 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçlarında. İşte, Çılgın Sayısal Loto canlı çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı.
27 Ocak 2021 tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekişte kazandıran numaralar 20, 62, 64, 71, 73, 78 ve joker 18 oldu. Çılgın Sayısal Loto sonuçlarınızı aşağıdaki linkten sorgulayabilirsiniz. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenleniyor.
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NASIL OYNANIR?
Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
Sen Seç!
Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.
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