Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da - 27 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları canlı çekilişle belli oldu

27 Ocak 2021 tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekişte kazandıran numaralar 20, 62, 64, 71, 73, 78 ve joker 18 oldu. Çılgın Sayısal Loto sonuçlarınızı aşağıdaki linkten sorgulayabilirsiniz. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenleniyor.

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NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

Sen Seç!

Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.