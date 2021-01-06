Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve sorgulama ekranı millipiyangoonline'da! 6 Ocak Sayısal Loto çekiliş sonuçları canlı yayında belli oldu
Çılgın Sayısal Loto sonuçları bu akşam yapılan çekilişin ardından ilan edildi. Haftanın üç günü gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi Sisal Şans tarafından noter huzurunda tamamlandı. Canlı yayında düzenlenen çekiliş sonrası Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline'da erişime açıldı. Şans oyunu meraklılarının beklediği çekilişin sonuçları online olarak sorgulanacak. Gözler şimdi bu akşamın şanslı numaralarında. İşte, Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarıyla ilgili bilgiler.
Dev ikramiyesiyle çekilen Çılgın Sayısal Loto, bu akşam saat 21.30'da tamamlandı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaralar 1, 32, 60, 62, 63, 74 ve joker 20 oldu. Çekiliş sonuçlarınızı aşağıdaki linkten kupon numaranızı girerek online olarak sorgulayabilirsiniz. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi ve Çarşamba günleri saat 21:30'da Cumartesi günü ise saat 21:45'te düzenleniyor.
ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ EKRANI
4 OCAK'TA BÜYÜK İKRAMİYE HANGİ SAYILARA ÇIKTI
ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 4 OCAK 2020: 06 - 07 - 41 - 63 - 81 - 83 + 18(JOKER)
TÜM ÇEKİLİŞLER CANLI
Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor. Çekilişler, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve 'Şans Merkezi' adı verilen stüdyoda düzenleniyor ve www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor.
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