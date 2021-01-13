Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve sorgulama ekranı! 13 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da açıklandı

13 Ocak 2021 tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaralar 18, 28, 41, 57, 71, 88 ve joker 58 oldu. Çekilişin ardından sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı. Çılgın Sayısal Loto ikramiye bilgilerinizi aşağıdaki linkten kolayca öğrenebilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.