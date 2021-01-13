Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve sorgulama ekranı! 13 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da açıklandı
Çılgın Sayısal Loto sonuçları için geri sayım sona erdi. Çılgın Sayısal Loto bu akşam 96 milyon 682 bin liralık büyük ikramiyesiyle Sisal Şans tarafından çekildi. Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleşen çekiliş sonrası Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı erişime açıldı. Zengin olmak isteyenlerin ilgi gösterdiği Çılgın Sayısal Loto sonuçları millipiyangoonline.com'dan sorgulanacak. Gözler şimdi kazandıran numaralarda. İşte, 13 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarıyla ilgili bilgiler.
13 Ocak 2021 tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaralar 18, 28, 41, 57, 71, 88 ve joker 58 oldu. Çekilişin ardından sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı. Çılgın Sayısal Loto ikramiye bilgilerinizi aşağıdaki linkten kolayca öğrenebilirsiniz.
ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
NASIL OYNANIR?
Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle