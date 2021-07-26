Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve kazandıran numaralar belli oldu - 26 Temmuz Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline
Çılgın Sayısal Loto sonuçları ile kazandıran numaralar bu akşam belli oldu. 186 milyon liralık büyük ikramiyenin sahibini aradığı heyecanla beklenen Çılgın Sayısal Loto'nun bu haftaki ilk çekilişi 26 Temmuz akşamı tamamlandı. Sisal Şans ve noter huzurunda gerçekleşen çekilişin ardından Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline'da yayınlandı. Çekiliş sonrası şans oyunu tutkunları Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranına yönelik araştırmalarına hız verdi. İşte, 26 Temmuz 2021 Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı ve çekiliş sonuçları ile ilgili bilgiler.
26 Temmuz Çılgın Sayısal Loto, dev ikramiyesiyle saat 21.30'da çekildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaralar ilan edildi. Aşağıda yer alan ekran üzerinden bu akşamki Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenebilir, kupon sorgulamalarınızı yapabilirsiniz.
Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenleniyor.
ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI
NASIL OYNANIR?
Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.