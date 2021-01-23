Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve canlı çekiliş sorgulama! 23 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline’da!

Çılgın Sayısal Loto’nun 100 Milyon TL’yi aşan tarihi çekilişi Star TV’de yayınlanan İbo Show’da, Seda Sayan’ın renkli sunumu ile 23 Ocak Cumartesi günü, saat 21:30’da gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı. Çılgın Sayısal Loto ikramiye bilgilerinizi aşağıdaki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenleniyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor!

Sisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.