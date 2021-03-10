Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve canlı çekiliş sorgulama: 10 Mart Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da!

10 Mart 2021 tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam 21.30'da gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaralar 4, 23, 30, 49, 53, 87 ve joker 22 oldu. Kupon yaparak şanslarını deneyen şans oyunu tutkunları noter huzurunda yapılan çekiliş sonrası sonuç sorgulamalarına odaklandı. Çılgın Sayısal Loto sonuçlarınızı aşağıdaki bağlantı üzerinden online olarak öğrenebilirsiniz.

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenleniyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA-TIKLAYINIZ

NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.