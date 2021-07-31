Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı - 31 Temmuz Çılgın Sayısal Loto canlı çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da!
Çılgın Sayısal Loto sonuçları bu akşam ilan edildi. Heyecanla beklenen Çılgın Sayısal Loto bu akşam 188 milyon liralık büyük ikramiyesi ile sahibini aradı. Noter huzurunda ve canlı yayında yapılan çekilişin ardından,31 Temmuz Çılgın Sayısal Loto canlı çekiliş sonuçları ile ikramiye kazandıran numaralar millipiyangoonline.com'da erişime açıldı. Şans oyunu tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği Çılgın Sayısal Loto sonuçları online olarak sorgulanacak. Peki, Çılgın Sayısal Loto çekilişinde hangi numaralar kazandırdı? İşte, 31 Temmuz 2021 Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı.
Çılgın Sayısal Loto, dev ikramiyesiyle bu akşam saat 21.30'da çekildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaralar kamuoyuna duyuruldu. Aşağıdaki ekran üzerinden bu akşamki Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenebilir, ikramiye bilgilerinizi kontrol edebilirsiniz. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günü 21:30'da düzenleniyor.
ÇILGIN SAYISAL LOTO SORGULAMA EKRANI
NASIL OYNANIR?
Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.