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HaberlerGündem Haberleri Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı: 26 Mayıs Çılgın Sayısal Loto canlı çekiliş sonuçları millipiyangoonline'da
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Haber Giriş: 26.05.2021 - 22:39 | Son Güncelleme:

Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı: 26 Mayıs Çılgın Sayısal Loto canlı çekiliş sonuçları millipiyangoonline'da

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Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı: 26 Mayıs Çılgın Sayısal Loto canlı çekiliş sonuçları millipiyangoonline'da

Çılgın Sayısal Loto sonuçları bu akşam belli oldu. 157 milyon liralık büyük ikramiyesi ile çekilen Çılgın Sayısal Loto'da şanslı numaralar açıklandı. Noter huzurunda ve canlı yayında yapılan çekilişin ardından gözler Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline'a çevrildi. Çılgın Sayısal Loto sonuçları yine zengin olmak isteyenleri hayallerine kavuşturacak. İşte, 26 Mayıs 2021 Çılgın Sayısal Loto canlı çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı.

26 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaralar 47, 48, 49, 52, 58, 85 ve joker 15 oldu. Çılgın Sayısal Loto sonuçlarınızı aşağıdaki linkten sorgulayabilirsiniz. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenleniyor.

Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı: 26 Mayıs Çılgın Sayısal Loto canlı çekiliş sonuçları millipiyangoonlineda

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

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