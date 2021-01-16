Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı: 16 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonucu sorgulama sayfası millipiyangoonline.com'da!
Çılgın Sayısal Loto sonuçları heyecanlı çekilişin ardından bu akşam belli oldu. Sisal Şans tarafından yapılan Çılgın Sayısal Loto 97 milyon 642 bin liralık büyük ikramiyesi ile sahibini aradı. Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleşen çekiliş sonrası Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da erişime açıldı. Çekiliş sonrası şans oyunu tutkunlarının gözü Çılgın Sayısal Loto sonuçlarına çevrildi. İşte, 16 Ocak Çılgın Sayısal Loto canlı çekiliş sonuçları ve ikramiye sorgulama ekranı.
16 Ocak 2021 tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat 21.30'da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından, hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan Çılgın Sayısal Loto çekilişinde sonuçları millipiyangoonline.com ekranı üzerinden ilan edildi. Sonuçların açıklanmasıyla sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı. Çılgın Sayısal Loto ikramiye bilgilerinizi aşağıdaki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenleniyor.
ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI
NASIL OYNANIR?
Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.
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