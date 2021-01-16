Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı: 16 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonucu sorgulama sayfası millipiyangoonline.com'da!

16 Ocak 2021 tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat 21.30'da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından, hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan Çılgın Sayısal Loto çekilişinde sonuçları millipiyangoonline.com ekranı üzerinden ilan edildi. Sonuçların açıklanmasıyla sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı. Çılgın Sayısal Loto ikramiye bilgilerinizi aşağıdaki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenleniyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.