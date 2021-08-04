Çılgın Sayısal Loto sonuçları ikramiye sorgulama ekranı! 4 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da
Çılgın Sayısal Loto sonuçları millipiyangoonline.com sorgulama ekranında açıklandı. Sisal Şans tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da bu akşam büyük ikramiye sahibini aradı. Noter huzurunda ve canlı yayında saat 21:30'da gerçekleşen çekilişin hemen ardından Çılgın Sayısal Loto canlı çekiliş sonuçları kamuoyuna duyuruldu. Çekiliş sonuçları ve ikramiye sorgulamaları millipiyangoonline.com'dan gerçekleşecek. İşte, 4 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve sorgulama ekranı
4 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekilişi dev ikramiyesiyle bu akşam saat 21.30'da gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'dan yayınlandı. Çekilişte 192.146.321,16 TL devretti. Aşağıdaki ekran üzerinden bu akşamki Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenebilir, ikramiye bilgilerinizi kontrol edebilirsiniz.
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NASIL OYNANIR?
Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
Sen Seç!
Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.