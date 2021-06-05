Çılgın Sayısal Loto sonuçları çekiliş sorgulama ekranı: 5 Haziran Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da!
Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Sisal Şans tarafından bu akşam gerçekleşen çekilişte 160 milyon TL'yi aşkın ikramiye sahibini aradı. Sisal Şans tarafından noter huzurunda ve canlı yayında yapılan çekilişin ardından 5 Haziran Çılgın Sayısal Loto sonuçları, millipiyangoonline.com'da yayınlandı. Çılgın Sayısal Loto kuponu dolduranlar ikramiye bilgilerini online sorgulayarak öğrenebilecekler. Gözler şimdi bu akşamki Çılgın Sayısal Loto sonuçlarında. İşte, 5 Haziran 2021 Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı
5 Haziran 2021 tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat 21.30'da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı. Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'dan sorgulanacak. Aşağıda yer alan ekran üzerinden bu akşamki Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenebilir, kupon sorgulamalarınızı yapabilirsiniz.
Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenleniyor.
ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI
NASIL OYNANIR?
Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.
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