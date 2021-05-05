Çılgın Sayısal Loto sonuçları canlı çekiliş sorgulama ekranı: 5 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da!

Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam 21.30'da gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaralar millipiyangoonline.com'da ilan edildi. Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulamalarınızı aşağıdaki ekran üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi ve Çarşamba günleri saat 21:30'da Cumartesi günü ise saat 21:45'te düzenleniyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SORGULAMA EKRANI

NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

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