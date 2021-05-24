Çılgın Sayısal Loto sonuçları canlı çekiliş sorgulama ekranı! 24 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da...
Çılgın Sayısal Loto sonuçları bu akşamki çekilişin hemen ardından erişime açıldı. Çılgın Sayısal Loto çekilişi 156 milyon liralık büyük ikramiye tutarı ile heyecan seviyesini katladı. Sisal Şans tarafından yapılan canlı çekiliş sonrası 24 Mayıs Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da yayınlandı. Çılgın Sayısal Loto sonuçları online sorgulanacak. Çekilişin ardından Çılgın Sayısal Loto sonuçlarına gözler çevrildi. İşte, 24 Mayıs Çılgın Sayısal Loto canlı çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı.
24 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam 21:30'da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaraları ilan edildi. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü saat 21:30’da düzenleniyor. Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulamalarınızı aşağıdaki ekrandan gerçekleştirebilirsiniz. İşte, Çılgın Sayısal Loto sonuç ekranı.
ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI
NASIL OYNANIR?
Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.
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