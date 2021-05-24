Çılgın Sayısal Loto sonuçları canlı çekiliş sorgulama ekranı! 24 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da...

24 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam 21:30'da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaraları ilan edildi. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü saat 21:30’da düzenleniyor. Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulamalarınızı aşağıdaki ekrandan gerçekleştirebilirsiniz. İşte, Çılgın Sayısal Loto sonuç ekranı.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

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