MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÇılgın Sayısal Loto sonuçları canlı çekiliş sorgulama ekranı! 24 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da...
GeriGündem Çılgın Sayısal Loto sonuçları canlı çekiliş sorgulama ekranı! 24 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 24.05.2021 - 22:09 | Son Güncelleme:

Çılgın Sayısal Loto sonuçları canlı çekiliş sorgulama ekranı! 24 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çılgın Sayısal Loto sonuçları canlı çekiliş sorgulama ekranı! 24 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da...

Çılgın Sayısal Loto sonuçları bu akşamki çekilişin hemen ardından erişime açıldı. Çılgın Sayısal Loto çekilişi 156 milyon liralık büyük ikramiye tutarı ile heyecan seviyesini katladı. Sisal Şans tarafından yapılan canlı çekiliş sonrası 24 Mayıs Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da yayınlandı. Çılgın Sayısal Loto sonuçları online sorgulanacak. Çekilişin ardından Çılgın Sayısal Loto sonuçlarına gözler çevrildi. İşte, 24 Mayıs Çılgın Sayısal Loto canlı çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı.

24 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam 21:30'da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaraları ilan edildi. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü saat 21:30’da düzenleniyor. Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulamalarınızı aşağıdaki ekrandan gerçekleştirebilirsiniz. İşte, Çılgın Sayısal Loto sonuç ekranı.

Çılgın Sayısal Loto sonuçları canlı çekiliş sorgulama ekranı 24 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline.comda...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI 

 

NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi