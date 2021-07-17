Çılgın Sayısal Loto sonuçları canlı çekiliş sorgulama ekranı: 17 Temmuz Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da!
Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Çılgın Sayısal Loto bu akşam 182 milyon liralık büyük ikramiyesi ile sahibini aradı. Sisal Şans tarafından noter huzurunda ve canlı yayında yapılan çekilişin ardından sahibini bulacak büyük ikramiye için kupon yapan binlerce şans oyunu tutkunu, kazandıran numaralara odaklandı. 17 Temmuz Çılgın Sayısal Loto sonuçları millipiyangoonline.com'da sorgulanacak. Peki, Çılgın Sayısal Loto çekilişinde hangi numaralar kazandırdı? İşte, Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve sorgulama ekranı.
17 Temmuz 2021 tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı. Çekiliş sonuçlarınızı ve ikramiye kazandıran numaraları aşağıdaki link üzerinden sorgulayabilirsiniz. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenleniyor.
ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ EKRANI
NASIL OYNANIR?
Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.