Çılgın Sayısal Loto sonuçları canlı çekiliş sorgulama ekranı - 15 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da!
Çılgın Sayısal Loto sonuçları bu akşam belli oldu. Sisal Şans tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişi ile 112 milyon liralık büyük ikramiye sahibini aradı. Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleşen çekilişin ardından kupon yapan binlerce şans oyunu tutkunu, Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranına odaklandı. Çekilişe dair detaylar ve ikramiye bilgileri 15 Şubat Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranından öğrenilecek. Çılgın Sayısal Loto sonuç ekranı millipiyangoonline.com'da olacak. İşte, Çılgın Sayısal Loto canlı çekiliş sonuçları ile ilgili bilgiler
15 Şubat 2021 tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV YouTube kanalı üzerinden de canlı izlenebilen çekilişte ikramiye kazandıran numaralar açıklandı. Çılgın Sayısal Loto ikramiye bilgilerinizi aşağıdaki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenleniyor.
ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI
NASIL OYNANIR?
Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.
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