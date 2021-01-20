Çılgın Sayısal Loto sonuçları canlı çekiliş ile belli oldu! 20 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuç ekranı millipiyangoonline.com'da!

20 Ocak 2021 tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran şanslı numaralar 19, 24, 39, 61, 63, 73, ve joker 6 oldu. Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını aşağıdaki linkten sorgulayabilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.





Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.





Tek kolon ücreti 3 TL’dir.





Sen Seç!





Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.