Çılgın Sayısal Loto sonuçları canlı çekiliş ile belli oldu! 20 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuç ekranı millipiyangoonline.com'da!
Çılgın Sayısal Loto sonuçları bu akşam yapılan çekilişin ardından belli oldu. En çok rağbet gören şans oyunlarından Çılgın Sayısal Loto'da bu haftanın ikinci çekilişi tamamlandı. Noter huzurunda ve canlı yayında düzenlenen Çılgın Sayısal Loto canlı çekilişi sonrası ikramiye kazandıran numaralar millipiyangoonline.com'da erişime açıldı. Heyecanlı çekilişin ardından Çılgın Sayısal Loto sonuç ekranına yönelik araştırmalar hız kazandı. İşte, 20 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve sorgulama ekranı.
20 Ocak 2021 tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran şanslı numaralar 19, 24, 39, 61, 63, 73, ve joker 6 oldu. Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını aşağıdaki linkten sorgulayabilirsiniz.
ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI
NASIL OYNANIR?
Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
Sen Seç!
Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.
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