Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı! 11 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ilan edildi...
Çılgın Sayısal Loto sonuçları millipiyangoonline.com sorgulama ekranından yayınlandı. Sisal Şans tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da bu akşam dev ikramiye sahibini aradı. Bu haftanın ikinci çekilişinde 195.639.013,60 TL devretti. Çılgın Sayısal Loto canlı çekiliş sonuçları ile beraber kazandıran şanslı numaralar online öğrenilecek. İşte, 11 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar.
11 Ağustos 2021 tarihli Çılgın Sayısal Loto, dev ikramiyesiyle bu akşam saat 21.30'da çekildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı.
Aşağıdaki ekran üzerinden Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulamalarınızı gerçekleştirebilirsiniz.
Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenleniyor.
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NASIL OYNANIR?
Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
Sen Seç!
Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.