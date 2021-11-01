Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Çılgın Sayısal Loto sonuç ekranı millipiyangoonline'da

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Şahin ve Türeciden dikkat çeken sözler... Aşı karşıtlarına flaş öneriŞahin ve Türeci'den dikkat çeken sözler... Aşı karşıtlarına flaş öneri!!#Koronavirüs
Al Nassrda Anderson Talisca kriziAl Nassr'da Anderson Talisca krizi! #Anderson Talisca
Yerli aşı Turkovac’ta son adımlar... Varyantlara karşı ne kadar etkili 7 SORU 7 YANITYerli aşı Turkovac’ta son adımlar... Varyantlara karşı ne kadar etkili? 7 SORU 7 YANIT#Koronavirüs
Aşıya rağmen vaka neden yüksek Bakan Koca önemli sonucu paylaştı...Aşıya rağmen vaka neden yüksek? Bakan Koca "önemli sonucu" paylaştı...#Koronavirüs
Tüm dünyanın gözü önünde özür dilediTüm dünyanın gözü önünde özür diledi!#Joe Biden
Uruguay başvuruyu kabul etti Türkiyeye iade ediliyorUruguay başvuruyu kabul etti! Türkiye'ye iade ediliyor#Çiftlik Bank
TOGG pistte Dikkat çeken o detay...TOGG pistte! Dikkat çeken o detay...#TOGG
Tarihi vurgun 5 dakika içinde milyonlarca dolar buhar olduTarihi vurgun! 5 dakika içinde milyonlarca dolar buhar oldu#Squid Game
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden Elimden geleni yapacağım dediCumhurbaşkanı Erdoğan: Biden 'Elimden geleni yapacağım' dedi#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Oyuncu Sema Dinçer hayatını kaybetti, haberi Haluk Levent duyurduOyuncu Sema Dinçer hayatını kaybetti, haberi Haluk Levent duyurdu#Sema Dinçer
Samandırada Mesut Özil bilmecesi İdmana çıkmadı, takımı topladıSamandıra'da Mesut Özil bilmecesi! İdmana çıkmadı, takımı topladı#Fenerbahçe
Rehabilitasyon merkezinde tepki çeken görüntülerRehabilitasyon merkezinde tepki çeken görüntüler#Konya
Lillede hocasının gözüne giremeyen Yusuf Yazıcı için flaş iddiaLille'de hocasının gözüne giremeyen Yusuf Yazıcı için flaş iddia!#Yusuf Yazıcı
Ünlü oyuncu katil olmuştu... Alec Baldwine kötü haberÜnlü oyuncu katil olmuştu... Alec Baldwin'e kötü haber!#Alec Baldwin
Nüfusu 5 bin 600 kişi... Dünya peşinde koşuyor 40a yakın şirket görüşme başlattıNüfusu 5 bin 600 kişi... Dünya peşinde koşuyor! 40'a yakın şirket görüşme başlattı#Bitcoin Madenciliği
HABERLERGündem Haberleri

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Çılgın Sayısal Loto sonuç ekranı millipiyangoonline'da

#Çılgın Sayısal Loto#Milli Piyango#İkramiye
Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı Çılgın Sayısal Loto sonuç ekranı millipiyangoonlineda

Çılgın Sayısal Loto çekilişi, bu akşam saat 21.30'da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı.

Haberin Devamı

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenleniyor.

ÇEKİLİŞ SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Haberin Devamı

Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı rakamın “Joker” rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı rakamın “Joker” rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango’nun resmi YouTube Kanalı üzerinden canlı olarak izleyebilirsin.

Oynadığın her kolon sadece 3 TL’dir.

Haberin Devamı

18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çılgın Sayısal Loto#Milli Piyango#İkramiye

BAKMADAN GEÇME!

Gizem çözüldü Alec Baldwin olayında itiraflar peş peşe geldi

Gizem çözüldü! Alec Baldwin olayında itiraflar peş peşe geldi

Kıvanç Tatlıtuğun kız kardeşi gündem oldu

Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi gündem oldu

Bengü ikinci kez anne oldu

Bengü ikinci kez anne oldu

Son dakika: Alec Baldwin katil olmuştu... Flaş açıklama geldi İşte hakim karşısına çıkacak isimler

Son dakika: Alec Baldwin katil olmuştu... Flaş açıklama geldi! İşte hakim karşısına çıkacak isimler

Nevzat Aydın Yemeksepeti CEOluğundan ayrıldı

Nevzat Aydın Yemeksepeti CEO'luğundan ayrıldı