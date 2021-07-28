28 Temmuz tarihli Ã‡Ä±lgÄ±n SayÄ±sal Loto Ã§ekiliÅŸi bu akÅŸam saat 21.30'da gerÃ§ekleÅŸtirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalÄ±ndan ve hurriyet.com.tr'den canlÄ± olarak yayÄ±nlanan Ã‡Ä±lgÄ±n SayÄ±sal Loto Ã§ekiliÅŸinin sonuÃ§larÄ± millipiyangoonline'da aÃ§Ä±klandÄ±. Ã‡Ä±lgÄ±n SayÄ±sal Loto Ã§ekiliÅŸleri Pazartesi, Ã‡arÅŸamba ve Cumartesi gÃ¼nleri olmak Ã¼zere haftanÄ±n 3 gÃ¼nÃ¼ dÃ¼zenleniyor.Â AÅŸaÄŸÄ±da yer alan ekran Ã¼zerinden bu akÅŸamki Ã‡Ä±lgÄ±n SayÄ±sal Loto sonuÃ§larÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenebilir, kupon sorgulamalarÄ±nÄ±zÄ± yapabilirsiniz.

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Ã‡ILGIN SAYISAL LOTO SONUÃ‡ EKRANI

NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 90 numara bulunmaktadÄ±r. 90 numaradan 6 tanesi iÅŸaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon Ã¼creti 3 TLâ€™dir.

Sen seÃ§, Online Ã‡Ä±lgÄ±n SayÄ±sal Lotoâ€™nun sizler iÃ§in geliÅŸtirdiÄŸi bir seÃ§enek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler iÃ§in geliÅŸtirilen bu Ã¶zellikle, kolon altÄ±ndaki SEN SEÃ‡ kutucuÄŸu iÅŸaretlenir ve rastgele 6 numara ile ÅŸanslÄ± kupon oluÅŸur.

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