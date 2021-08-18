Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da! İşte 18 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...
Çılgın Sayısal Loto sonuçları için bekleyiş sona erdi. Sisal Şans tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 198 milyon liralık büyük ikramiye sahibini aradı. Noter huzurunda ve canlı yayında saat 21:30'da gerçekleşen çekilişin hemen ardından Çılgın Sayısal Loto canlı çekiliş sonuçları kamuoyuna duyuruldu. Çekiliş sonuçları ve ikramiye sorgulamaları millipiyangoonline.com'dan yapılacak. İşte, merakla beklenen 18 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı.
18 Ağustos 2021 tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişi dev ikramiyesiyle bu akşam saat 21.30'da gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaralar 36, 41, 48, 59, 64, 84 ve joker 54 oldu. Çekilişte 199.247.974,61 TL devretti. Aşağıdaki ekran üzerinden bu akşamki Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenebilir, ikramiye bilgilerinizi kontrol edebilirsiniz.
Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenleniyor.
ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ EKRANI
NASIL OYNANIR?
Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.