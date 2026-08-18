Çılgın Sayısal Loto heyecanı... Büyük ikramiye 560 milyon TL’yi aştı

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Bugüne kadar Çılgın Sayısal Loto’da çıkan en yüksek ikramiye, 8 Haziran Pazartesi günü gerçekleşen çekilişte Adana Yüreğir’den oynayarak 6 bilen 1 talihlinin kazandığı 1 milyar 110 milyon 362 bin 664 TL’lik rekor ikramiye olmuştu.

‘560 MİLYON TL İLGİYİ ARTTIRDI’

İstanbul Gaziosmanpaşa’da şans oyunları bayiliği yapan Nesrin Acar, uzun yıllardır sektörün içinde olduğunu belirterek “21 yıldır şans oyunları bayisi işletiyorum. 560 milyon TL rağbeti arttırdı. Sonuç olarak herkesin bir beklentisi var. Bu da bizim yüzümüzü güldürdü. Her kesimden müşterimiz var. Kadın erkek fark etmeksizin müşterilerimin buraya gelmesi beni çok mutlu ediyor. Zaten 21 yıldır burada olduğumuz için bütün çevre biliyor. Bayimiz açıldıktan kapanana kadar bol miktarda müşterilerimiz gelip gidiyorlar” ifadelerini kullandı.

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‘16 MİLYONU BİZ VERDİK, 560 MİLYONU DA VERMEYİ ÇOK İSTİYORUZ’

Acar, “Keşke herkes hayalindeki o rakamlara ulaşabilse. Biz de çok istiyoruz bu rakamları dağıtmayı ki geçmişte dağıttığımız çok güzel ikramiyeler var. Kazı Kazan oyunundan 16 milyonu biz verdik, ondan önce bir 4 milyon verdik. Bu bizim için de çok iyi bir şey. Kazanmayı ümit edip gelen müşteriler için de çok iyi. 560 milyonu da biz vermeyi çok istiyoruz. Umarım müşterilerimiz gelirler, şanslarını bizim bayimizden denerler ki gerçekten şanslı bir bayiyiz. Herkesi bekliyorum. Müşterilerimiz bu konuda umutlular. Çocuklarını, geleceklerini düşünerek geliyorlar buraya. Geçmişte daha önce çok büyük rakamlar verdik. Umarım bu 560 milyon TL'yi de ben veririm. Şimdiden herkese hayırlı olsun” diye konuştu.

‘HAYALİM EV ALMAK’

Süper Loto oynayan Meral Ekerel ise “İlk hayalim bir ev almak. Bir ev almak isterim çocuklarımın geleceği için. Ondan sonra yeni bir hayalim araba almak. Bir de durumu olmayanlara yardım edip onlara imkan sağlamak. 16 milyon Kazı Kazan'dan benim kuzenime çıktı, bu bayiden kazanmıştı. Hayali ev almaktı, iki tane ev aldı, şu an mutlu. İnşallah oynayanlara da tutar, bize de tutar” ifadelerini kullandı.

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‘ÇOCUKLARIMIN GELECEĞİ İÇİN YATIRIM YAPARIM’

Oyun severlerden Atakan İbkin de “Sayısal Loto'nun ikramiyesi 560 milyon TL’yi aşmış. Bana çıkmış olsa; öncelikle çocuklarım için, onların geleceği için yatırım yaparım. Sonra tek istediğim bir araba, ev. Ondan sonra da fakir fukaraya yardım. Biraz önce oynadım. Şansımızı burada tekrar deneyeceğiz. Özel sayılarım yok. Herhangi bir sayı da belirlemiyorum. Kafama göre dolduruyorum” dedi.

‘BANA ÇIKSA DÜNYAYI GEZERİM’

Bir başka oyunsever Ümit Gökcan ise “Banka emeklisiyim 77 yaşındayım. 560 milyon bana çıkmış olsa dünyayı dolaşırım. Arkadaşlarım var çeşitli ülkelerde, onlarla gezerim. Ben Güney Amerika'yı komple gezeceğim. 560 milyon lira bana çıksa dünya turuna çıkarım" diye konuştu.

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Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, çekilişin hemen ardından millipiyangoonline.com adresinden yayınlanıyor.