Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? 26 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da

26 Mayıs 2021 tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişi hakkındaki araştırmalar sürüyor. Kupon yaparak şanslarını denemek isteyen şans oyunu müdavimleri, Milli Piyango TV YouTube kanalı üzerinden de canlı izlenebilen çekilişin bugün saat kaçta olacağını sorguluyor. Öte yandan sonuçların belli olmasının ardından kupon sorgulamasının nasıl yapılacağı da araştırılıyor. İşte, Çılgın Sayısal Loto çekilişi ve sonuçları hakkında bilgi...

Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanacak Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklanacak.

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenleniyor.

Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleştirilecek.

NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

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