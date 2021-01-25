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Haber Giriş: 25.01.2021 - 08:33 | Son Güncelleme:

Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? 25 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları millipiyangoonline’da olacak

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Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? 25 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları millipiyangoonline’da olacak
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Çılgın Sayısal Loto sonuçları her hafta yapılan çekilişlerin ardından açıklanıyor. Şans oyunu oynayanlar heyecanla çekiliş tarihlerini bekliyorlar. Çılgın Sayısal Loto çekilişi her hafta pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri yapılıyor. İşte 25 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar

Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21:30’da noter huzurunda yapılacak. Çekiliş, Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanacak. Şans oyununu oynayanlar çekilişin ardından kazandıran numaraları millipiyangoonline.com üzerinden öğrenebilecekler. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz Çılgın Sayısal Loto sorgulamalarınızı aşağıdaki linkten bilet numaranız ile online gerçekleştirebilirsiniz. 

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA-TIKLAYINIZ

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsiniz.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsiniz.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. 

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat kaçta 25 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları millipiyangoonline’da olacak

Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı numaranın “Joker” numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsiniz.

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Oynadığınız her kolon sadece 3 TL’dir.

18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.

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