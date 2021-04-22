21 Nisan Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama millipiyangoonline.com'da!

Çılgın Sayısal Loto sonuçları yapılan çekilişin ardından açıklandı. Heyecanla beklenen Çılgın Sayısal Loto çekilişi Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı. Çekiliş sonuçlarınızı aşağıdaki bağlantı üzerinden öğrenebilirsiniz.







ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

Sen Seç!

Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

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