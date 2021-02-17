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HaberlerGündem HaberleriÇılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı: 17 Şubat Çılgın Sayısal Loto sonuçları millipiyangoonline.com'da belli oldu!
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Haber Giriş: 17.02.2021 - 22:53 | Son Güncelleme:

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı: 17 Şubat Çılgın Sayısal Loto sonuçları millipiyangoonline.com'da belli oldu!

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Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı: 17 Şubat Çılgın Sayısal Loto sonuçları millipiyangoonline.com'da belli oldu!
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Çılgın Sayısal Loto sonuçları bu akşam belli oldu. Sisal Şans tarafından gerçekleşen çekiliş sonrası, Çılgın Sayısal Loto'da haftanın şanslı rakamları ilan edildi. Noter huzurunda ve canlı yayında yapılan çekilişin tamamlanmasının ardından gözler Sayısal Loto sonuç ekranına çevrildi. Büyük ikramiyesi ile bu akşam çekilen Çılgın Sayısal Loto sonuçları yine zengin olmak isteyenleri hayallerine kavuşturacak. İşte, merakla beklenen 17 Şubat Çılgın Sayısal Loto canlı çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı.

17 Şubat 2021 tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekişte kazandıran numaralar 10, 12, 57, 75, 80, 83 ve joker 25 oldu.  Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi ve Çarşamba günleri saat 21:30'da Cumartesi günü ise saat 21:45'te düzenleniyor.

Çılgın Sayısal Loto'da ikramiye kazandıran numaraları aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz. 

 

 

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı: 17 Şubat Çılgın Sayısal Loto sonuçları millipiyangoonline.comda belli oldu

SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

Sen Seç!

Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

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