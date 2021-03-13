Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu... Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da!

13 Mart 2021 tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam 20.45'te gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından, hurriyet.com.tr'den ve TV8'den canlı olarak yayınlanan Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da erişime açıldı. Şans oyunu müdavimleri, çekiliş sonrası Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulamalarına hız verdi. İkramiye bilgilerinizi aşağıdaki linkten online sorgulayabilirsiniz.

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenleniyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SORGULAMA EKRANI

NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

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