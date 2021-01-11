Çılgın projelerin mimarıydı

İstanbul’da 1948 yılında dünyaya gelen, 1967’de İstanbul Saint Joseph Fransız Lisesi’ni, 1971’de İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nü bitiren Ahmet Vefik Alp, yüksek lisans ve doktorasını ABD’de yaptı. 1982’de davet edildiği Suudi Arabistan’daki Kral Fahd Üniversitesi’nde 7 yıl ders verdi. 1984’te doçent, 1989’da Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın himayesindeki Uluslararası Mimarlık Akademisi profesörlüğüne getirildi. Amerika ve Suudi Arabistan’a ilaveten İsviçre ve Japonya’da çalışmalar yaptı. Türkiye’ye dönüşünün ardından 1996 yılında Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Müdürlüğü’ne getirildi. Aynı yıl Amerikan Mimarlar Enstitüsü Türkiye Temsilcisi ve Güney Avrupa Direktörü oldu.

DÖRT KEZ ADAY OLDU

Milliyetçi çizgisiyle tanınan ve eski MHP Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş’in danışmanlığını yapan Ahmet Vefik Alp, 1994 seçimlerinde dönemin RP adayı olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a karşı MHP’den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday oldu. Seçimi kaybeden Ahmet Vefik Alp 1999’da MHP, 2004’te DYP, 2009’da da DSP’den İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığına adaylığını koydu.

KUŞADASI’NDA DEFNEDİLECEK

İstanbul’daki evinde hayata veda eden iki çocuk babası Alp’in ölüm haberini, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, Twitter’dan duyurdu. Alp, babası, Aydınlı avukat Mehmet Cavit Alp’in de defnedildiği Kuşadası Adalızade Mezarlığı’ndaki aile kabristanında bugün öğle vakti toprağa verilecek.

MHP'YE ÜÇ HİLALLİ MERKEZ









MHP Genel Merkezi’nin mimari projesi 1995 yılında MHP Genel Başkanı Alpaslan Türkeş’in talimatıyla başdanışmanı mimar-kentbilimci Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp tarafından 3 alternatif olarak hazırlandı. Ankara, Balgat’ta Atif Ceyhun Kansu caddesine cepheli, 4000 metrekarelik arsa üzerine inşa edilen bina üstten bakıldığında 3 hilali andıran 9, 12 ve 15 katlı 3 daire yayı biçiminde büro kitlesinden oluşuyor. Genel başkanlık makamını, dört katlı, dairesel biçimde Türk-Osmanlı mimarisini anımsatan şadırvan çatı örtüyor.

KIBRIS'A DENKTAŞ KÖPRÜSÜ

Ahmet Vefik Alp aynı zamanda çılgın projelerin mimarıydı. İstanbul’un trafik sorununa çözüm olarak 1998 yılında, TEM’i bypass edecek ‘Pendik-Yeşilköy Otoray Yüzer Viyadük’ projesini açıkladı. Proje o dönemde çok tartışıldı. Alp’in bir başka projesi de Anamur’dan Kıbrıs Koruçam’a uzanan 60 kilometrelik yüzer köprüydü. Ahmet Vefik Alp köprünün yapılması halinde, Kıbrıs Türkü’nün sembol ismi Rauf Denktaş’ın isminin verilmesini istemişti.