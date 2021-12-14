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‘Çılgın değil, akıllı adamlara ihtiyaç var’

#İYİ Parti#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu
‘Çılgın değil, akıllı adamlara ihtiyaç var’

Millet İttifakı başkentteki açılışta bir araya gelirken CHP Lideri Kılıçdaroğlu, “Bu memleketin çılgın adamlara değil akıllı adamlara ihtiyacı var. Büyükşehir Belediye Başkanımız ‘4 milyar lira borç ödedim hiç borç almadım’ dedi” derken, İYİ Parti Lideri Akşener ise “Millet İttifakı adayının 13. Cumhurbaşkanı olacağına inancın sebebi, büyükşehir belediye başkanlarımızın çalışmalarıdır” ifadesini kullandı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Demokrat Parti Başkanı Gültekin Uysal ile birlikte dün Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Başkent Yeni Otobüsleriyle Buluşuyor’ isimli otobüslerin hizmete alım törenine katıldı. Kılıçdaroğlu törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

SORUNLARIN KAYNAĞI ÜLKEYİ YÖNETENLER

“2013’ten beri otobüs alınmıyorsa, otobüs almak için çaba gösteren belediye başkanımıza engel çıkarılıyorsa, eğer milyonlarca evladımız pandemi döneminde internete ulaşamıyorsa, eğer halen yüz binlerce çocuk yatağa aç giriyorsa, eğer gençler geleceklerinden endişe duyuyorsa, ‘biz yurtdışına nasıl gideriz’ diye düşünüyorlarsa, eğer Türk Lirası yabancı para karşısında pul haline düşüyorsa bir sorunumuz var demektir. Bütün bu sorunların kaynağı ülkeyi yönetenlerdir. Çünkü onlar ‘biz bu sorunları çözeceğiz’ diye söz verdiler ama çözemediler. Çözemediklerine göre bizim çözmemiz gerekiyor, çözenlerin iktidar olması, çözenlerin bir araya gelmesi gerekiyor.

SORUNU DEMOKRATİK YOLLARLA ÇÖZEBİLİRİZ

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Biz bunu demokratik yollarla gerçekleştirmek zorundayız. Büyükşehir Belediye Başkanımız (Mansur Yavaş) ‘4 milyar lira borç ödedim hiç borç almadım’ dedi. Demek ki borç almadan da otobüs alabiliyorsunuz. Demek ki borç almadan, borçları ödeyerek de bir kenti yönetebiliyorsunuz. Yönettiğiniz kente hesap verebiliyorsunuz. Yaptığınız ihaleleri kamuoyuna açık yapabiliyorsunuz. Evet sorun var ama sorun çözülebiliyor. Biz bu sorunu demokratik yollarla çözebiliriz. Halka hesap vermenin siyasetçi için onurlu bir görev olduğunu herkese anlatmak zorundayız.

‘Çılgın değil, akıllı adamlara ihtiyaç var’

HERKESİN KAYGI DUYDUĞUNU BİLİYORUZ

Bu memleketin çılgın adamlara değil akıllı adamlara ihtiyacı var. Olayı bilen, sorunları masaya yatırıp açık yüreklilikle tartışan, kibirlilere değil ülkesi için
çalışan alçak gönüllü insanlara ihtiyacımız var. Sayın Başkan (Mansur Yavaş) siz Ankara için harcadığınız her kuruşun hesabını millete verdiniz. İhaleleri açık yaptınız, onların alışkın olmadığı bir yönetim tarzı. Onlar ihaleyi kapalı yaparlar. Halka hesap vermezler, halkı küçük görürler.”

‘BELEDİYELER ALINSIN DİYE ÇIRPINDIM’

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Millet İttifakı’nın adayının 13. Cumhurbaşkanı olacağına dair inancın sebebinin bu ittifaktan seçilen büyükşehir belediye başkanlarının somut çalışmaları olduğuna dikkat çeken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise özetle şunları kaydetti:

“20 yıldır aynı zihniyetin benzer isimlerin yönettiği bir Türkiye’deyiz. O gün doğmuş çocuklar bugün oy kullanabilir haldeler. Niçin belediyeler önemli? Kılıçdaroğlu şahidimdir, Niçin ‘ben bu belediyeler alınabilsin’ diye çırpındım. İşte bugün bu hizmetle ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Millet İttifakı’nın adayının 13. Cumhurbaşkanı olacağına dair inancın sebebi büyükşehir belediye başkanlarımızın somut çalışmalarıdır.

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ADAYIMIZ 13. CUMHURBAŞKANI

Fitneyi engellemek amaçlı şunu söylemek istiyorum; bugün Ankara’mızın yanında hem yolsuzlukların önüne geçildiği hem Ankaralıların yanında olunduğu hem de sosyal belediyecilik anlayışını somut bir şekilde hayata geçiren, çoluğunun çocuğunun zenginleştiğine dair bir kelimenin çıkmadığı Sayın Mansur Yavaş’ın şahsında bugün bu yolculuğun yani bu zihniyetin bu ülkeden tekrar söylüyorum demokrasi ile gönderilme yolculuğunun somut göstergesi sizlersiniz. Onun için ‘bunlar gelirse fakire fukaraya yapılan yardımların duracağı’ iftirası, bunları sözle anlatmak mümkün değil. Umarım ki saraylarda yaşayanlar sizin ayağınıza çelme takmak yerine bu çalışmaları sizi örnek alırlar bu acımasızlığın önüne geçerler.”

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#İYİ Parti#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu

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