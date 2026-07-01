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Çilek Dolunayı görsel şölen sundu

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#Çilek Dolunayı#Erzincan#Dolunay
Çilek Dolunayı görsel şölen sundu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2026 07:34

Erzincan'da yılın dikkat çeken gök olaylarından biri olarak kabul edilen Çilek Dolunayı etkileyici görüntüler oluşturdu.

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Erzincan'ın farklı noktalarından izlenebilen dolunay, parlak görüntüsüyle yaz gecesine ayrı bir güzellik kattı. Adını renginden değil, Kuzey Amerika'da çilek hasadı dönemine denk gelmesinden alan Çilek Dolunayı, gökyüzünü izlemek için dışarı çıkan vatandaşlar ile fotoğraf tutkunlarına görsel şölen sundu.

Vatandaşlar, gece boyunca gökyüzünü aydınlatan dolunayı cep telefonu ve fotoğraf makineleriyle görüntüleyerek bu anları ölümsüzleştirdi.

Erzincan semalarında gece boyunca görülebilen Çilek Dolunayı, kentte etkileyici görüntüler oluşturdu.

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#Çilek Dolunayı#Erzincan#Dolunay

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