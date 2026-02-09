Çıldır’da buz dansı

Haberin Devamı

Kars Valiliği tarafından kentin ve Çıldır Gölü’nün tanıtımı amacıyla Arpaçay Kütükev bölgesinde ‘2’nci Buz Şenliği’ düzenlendi. Yüzeyi buzla kaplı gölde gerçekleştirilen etkinliklerde, Kafkas ve yöresel halk oyunları, senkronize buz pateni, buz hokeyi, artistik buz pateni ve sürat pateni gösterileri yapıldı.

ÖDÜL VERİLDİ

Artistik buz pateni sporcuları İklim Şentunalı, Alp Töre Ovalıoğlu ve Yağmur Derin Kevinç’in yüzeyi buzla kaplı göldeki performansı izleyenlerden büyük beğeni topladı. Atlı kızak yarışları da izleyenleri heyecanlandırdı. Yarışmalarda derece giren sporcuların ödüllendirildiği şenlikte, yerel sanatçı Salih Yılmaz da sahne aldı.

İLK KEZ KAYDIM

Doğal buz pistinde kaymanın heyecanını yaşayan sporculardan Yağmur Derin Kevinç, geçen yıl da katıldığı etkinlikteki hislerini “Kelimelerle tarif edilemez” diyerek anlattı. Takımıyla ilk kez donmuş bir göl üzerinde kaydığını belirten Gülce Yılmaz ise standart sahaların dışında böyle bir atmosferde bulunmanın kendileri için eşsiz bir deneyim olduğunu vurguladı. 12 kişilik ekibiyle şenliğe katılan senkronize buz pateni sporcusu Beren Ölmez de sevdikleriyle buz üstünde olmanın mutluluğunu paylaştı. Buzla kaplı göl üzerinde düzenlenen festivale Kars Valisi Ziya Polat, AK Parti Milletvekili Adem Çalkın, yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra çevre illerden çok sayıda ziyaretçi katıldı.