Çıldır Gölü nerede ve hangi şehirde? Çıldır Gölü oluşumu, özellikleri, derinliği, büyüklüğü ve efsanesi

Ülkemizde bulunan ve önemli bir yere sahip olan göllerden birisi de çıldır gölüdür. Çıldır gölü ülkemizin illerinden Ardahan ilinde yer almaktadır.

Çıldır Gölü Nerede?

Çıldır gölü ülkemizin Doğu Anadolu Bölgesinde Ardahan ve Kars illerimizin sınırları içerisinde kalan bir göldür. Çıldır Gölünün Kuzeybatısında Ermenistan bulunur. Ermenistan sınırındaki Arpaçay’ın kolu olan Tekel çayı yer almaktadır.

Çıldır Gölü Hangi Şehirde?

İlçenin turizm açısında yaz ve kış gezilebilecek yerlerden birisi de çıldır gölüdür. Çıldır gölü ülkemizde Doğu Anadolu'da bulunan Ardahan ilinde yer almaktadır. İl merkezine 44 km uzaklığındadır. Doğu Anadolu Bölgesinin en büyük tatlı su gölü olan çıldır gölü aynı zamanda en büyük ikinci gölüdür.

Çıldır Gölü Oluşumu?

Çıldır gölünün geçmiş tarihine bakıldığında 65 milyon yıl öncesine dayandığı görülmektedir. Çıldır gölünün oluştuğu döneme ise Tersiyer adı verilmektedir. Tersiyer dönemine üçüncü dönem adı verilmektedir ve bu dönemde çıldır gölü oluşmuştur. Çıldır gölünün jeolojik yapısına bakıldığında güney bölümü ve kuzey bölümü milli, kumlu ve çakıllı bir yapıya sahip olduğu görülmektedir. Toprak yapısı ise volkanik topraktır. Ayrıca çıldır gölü moloz mahrutu ve lav akıntısı tarafından meydana gelmiştir. Doğal bir baraj gölüdür.

Çıldır Gölü Özellikleri

Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan en büyük tatlı su gölüdür. Tektonik oluşumlu bir göldür. Gölün en derin noktası 49 metredir. Gölün etrafında yeşillik bulunmamaktadır. Bunun sebebi gölün etrafında gelişmiş bir bitki örtüsü bulunmamaktadır.

Çıldır Gölü Derinliği

Doğu Anadolu Bölgemizde yer alan çıldır gölü deniz seviyesinden 1959 metre yükseklikte bulunmaktadır. Gölün en derin noktası 49 metredir.

Çıldır Gölü Büyüklüğü

Ardahan ve Kars sınırları içerisinde kalan çıldır gölü 123 km2 bir alanı kaplamaktadır. Uzunluğu 18 km, yüzey rakamı ise 1.900 metredir.

Çıldır Gölü Efsanesi

Bazı bilgilere göre çıldır gölünün bulunduğu yerde Akçakale adında bir şehir bulunduğu söylenmektedir. Çıldır gölü efsanesinde Akçakale beyinin oğlu ve arkadaşlarının ava çıktığı arkadaşlarından farklı bir yöne gittiği ve arkadaşlarını kaybettiği bilinir. Arkadaşları çocuğu arasa da bulamaz. Çocuğun alageyiğin peşine takıldığı ve gözden kaybolduğu ve sonrasında hiç bir ize rastlanmadığı rivayet edilmektedir. Bu olay üzerine halk yas tutar. Çocuğun kız kardeşi de her gün abisinin yasını tutmuş.

Kaybolan çocuk yolunu bulmaya çalışınca yorulup akarsuyun yanına uzanmış. Akarsuyun yakın bölgesindeki şeytan kalesinde bey ve bir kızı varmış. Bu kız akarsuyun oradaki çocuğu görüp aşık olmuş. Şeytan Kalesine dönen kız olup biteni anlatmış. Kızın babası ve askerleri oğlanı getirmişler ve sorguya çekmişler. Ardından zindana atarlar. Kız bu durumdan rahatsız olmuş ve çocuğa cezasının kendi vereceğini söylemiş. Böylelikle çocuğu at bakım bölümünde çalıştırmaya başlamıştır. Kız çocuğa aşık olduğunu söylemiş fakat oğlan duygularına cevap vermemiş. Çünkü oğlanın tek düşündüğü yaşadığı bölge ve ailesiymiş.

Çocuk bir gün atı alıp bulunduğu yerden kaçmış ve yaşadığı bölgeye geri dönmüş. o sırada kız kardeş kırk musluklu olan bir çeşmede atına su içiriyormuş. Abisinin geldiğini duyunca heyecandan muslukları açık bırakmış. Açık unutulan muslukla ise bugünkü gölü oluşturmuş.