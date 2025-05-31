Çıldır Gölü çevresinde 'yeşil sinek' istilası! 'Değişik bir manzara ve biraz da ürkütücü'

Haberin Devamı

Kars-Ardahan sınırında yer alan 123 kilometrekare alana sahip Çıldır Gölü'nün çevresi sineklerle kaplandı. Her yıl bu mevsimde görülen ve yöre halkının 'yeşil sinek' olarak adlandırdığı sinek kümelerinin artışı dikkat çekiyor. Günün farklı saatlerinde artış gösteren sivrisinek yoğunluğu, bölgede seyreden sürücülere de zor anlar yaşatıyor.

Araçların ön camları, farları ve motor kısımları sivrisineklerle kaplanırken, bu durum sürücülerin görüş mesafesini ciddi şekilde azaltıyor. Görüşteki ani azalma özellikle akşam saatlerinde sürüş güvenliğini tehlikeye sokuyor.

Haberin Devamı

'BİRAZ ÜRKÜTÜCÜ'

Göl kıyısında, yaklaşık 5 kilometre boyunca aynı manzara ile karşılaştığını belirten araç sürücüsü Saner Çağrı Genç, "Gürcistan'a giderken yolculuğumuz esnasında sinek sürüsüyle karşılaştık. Arabanın camına konan sineklerden anlıyoruz ki bunların çiftleşme dönemi. Gerçekten değişik bir manzara ve biraz da ürkütücü. Duyduğum sineklerin sesi gayet farklı ve bizim için de değişik bir tecrübe ve deneyim oldu" dedi.