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Çıldır Gölü çevresinde 'yeşil sinek' istilası! 'Değişik bir manzara ve biraz da ürkütücü'

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#Çıldır Gölü#Yeşil Sinek#Sinek Sürüsü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2025 12:10

Kars ve Ardahan sınırları arasındaki Çıldır Gölü çevresi yeşil sineklerle kaplandı, seyir halindeki sürücüler zor anlar yaşadı. Sinek yoğunluğu ayrıca cep telefonu kamerasına yansıdı. Araç sürücüsü Saner Çağrı Genç, "Gerçekten değişik bir manzara ve biraz da ürkütücü. Duyduğum sineklerin sesi gayet farklı ve bizim için de değişik bir tecrübe ve deneyim oldu" dedi.

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Kars-Ardahan sınırında yer alan 123 kilometrekare alana sahip Çıldır Gölü'nün çevresi sineklerle kaplandı. Her yıl bu mevsimde görülen ve yöre halkının 'yeşil sinek' olarak adlandırdığı sinek kümelerinin artışı dikkat çekiyor. Günün farklı saatlerinde artış gösteren sivrisinek yoğunluğu, bölgede seyreden sürücülere de zor anlar yaşatıyor.

Çıldır Gölü çevresinde yeşil sinek istilası Değişik bir manzara ve biraz da ürkütücü

Araçların ön camları, farları ve motor kısımları sivrisineklerle kaplanırken, bu durum sürücülerin görüş mesafesini ciddi şekilde azaltıyor. Görüşteki ani azalma özellikle akşam saatlerinde sürüş güvenliğini tehlikeye sokuyor.

Çıldır Gölü çevresinde yeşil sinek istilası Değişik bir manzara ve biraz da ürkütücü

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'BİRAZ ÜRKÜTÜCÜ'

Göl kıyısında, yaklaşık 5 kilometre boyunca aynı manzara ile karşılaştığını belirten araç sürücüsü Saner Çağrı Genç, "Gürcistan'a giderken yolculuğumuz esnasında sinek sürüsüyle karşılaştık. Arabanın camına konan sineklerden anlıyoruz ki bunların çiftleşme dönemi. Gerçekten değişik bir manzara ve biraz da ürkütücü. Duyduğum sineklerin sesi gayet farklı ve bizim için de değişik bir tecrübe ve deneyim oldu" dedi.

Çıldır Gölü çevresinde yeşil sinek istilası Değişik bir manzara ve biraz da ürkütücü

Çıldır Gölü çevresinde yeşil sinek istilası Değişik bir manzara ve biraz da ürkütücü

Çıldır Gölü çevresinde yeşil sinek istilası Değişik bir manzara ve biraz da ürkütücü

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#Çıldır Gölü#Yeşil Sinek#Sinek Sürüsü

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