Çıldır çıkarması

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Gazeteciler kalınlığı 40 santimetreye ulaşan buzla kaplı 11 kilometre uzunluğundaki Çıldır Gölü’nü yürüyerek geçti. Geceyi göl üzerinde kurdukları çadırlarda geçiren gazeteciler, yardım faaliyetinde de bulundu. Etkinliğin ikinci gününde Çamçavuş, Yolboyu, Büyükçatak ve İncilipınar köylerini ziyaret eden Medyatrek üyeleri, çocuklarla buluştu. Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) ile Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin Expo 2021 kapsamında 200 çocuk için temin ettiği bot ve mont ile kışlık kıyafetleri gazeteciler çocuklara teslim etti.



