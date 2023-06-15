Çikolata şırıngalı ölümde cezalar indirimli

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25 Kasım 2019’da, Miraç Umut Bilgi’nin, okul çıkışı Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Seyrantepe Mahallesi’ndeki bakkaldan aldığı şırıngalı çikolatanın kapağı, boğazına kaçtı. Ambulansla, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırılan Miraç, 10 gün süren yaşam mücadelesini, 5 Aralık 2019’da kaybetti.

Miraç’ın ölümüyle ilgili savcılık soruşturmasında, ‘üretici firmanın ürünü paketlemesi, üretilmesinin mevzuata uygun olup olmadığının belirlenmesi, maktulün ölümünde üretici firma ve satıcısının kusuru bulunup bulunmadığının tespiti ile ambalaj tasarımının insan sağlığı yönünden tehlike oluşturup oluşturmadığının belirlenmesi’ yönünde bilirkişi raporu istendi. Görevlendirilen uzman bilirkişi heyeti, raporunu tamamlayıp savcılığa sundu. Raporda firma sahibi U.Y. ve S.Y. ile dağıtıcı firma yetkilisi H.T., K.T. ve Y.T.’nin asli kusurlu olduğu belirtildi.

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Mahkeme heyeti, 7’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan 5 sanık hakkında, standart dışı çikolatayı üretip piyasaya süren firma yetkililerinin, gıda kanununun ilgili maddelerine göre birinci derecede sorumlulukları dikkate alındığında, Miraç’ın ölümünde asli kusurlu olduklarını belirterek, sanıkların taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak suçunu işlediklerine kanaat getirdi.

‘UZLAŞTIK’ İDDİASI

Firma sahipleri, olay gerçekleşene kadar piyasaya yaklaşık 11 milyon ürün dağıttıklarını ancak toplattıklarını belirterek, ailenin zararını karşılamak istediklerini söyledi. Mahkeme, 5 sanığı ‘taksirle ölüme neden olmak’ suçunun alt sınırından 2’şer yıl hapisle cezalandırdı. Daha sonra cezayı ‘iyi hal’den 1 yıl 8’er aya indirerek, sanıkların bu cezalarını da 5 yıl süreyle erteledi. Miraç’ın ailesi konuyla ilgili, firma sahipleriyle uzlaştıklarını ve konuşmak istemediklerini söyledi.