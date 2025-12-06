Çikolata kistine ‘tükürük’ testi

Haberin Devamı

Halk arasında çikolata kisti olarak bilinen endometriozis için geliştirilen yeni yöntem, tükürükten kolayca teşhis yapabiliyor. Prof. Dr. Recai Pabuçcu kadınlarda oldukça sık görülen bu kist türü için üretilen teşhis kitiyle sadece tükürükteki belli değerlere bakarak yüzde 96’ya kadar doğruluk sağlandığını açıkladı ve şu bilgileri verdi:

KISIRLIK NEDENİ...

“Regl süresince çok şiddetli ağrıları olan kadınların büyük çoğunluğunda görülen endometriozis, çocuk sahibi olamayanların yüzde 10’unda var. Kısırlıkla ilgili tüplerin açıklığı, yumurta faktörü, sperm sayısı gibi nedenler ekarte edildiği zaman endometrizis sıklığının yüzde 75 gibi yüksek oranlara ulaştığını görüyoruz. Bu kit tükürükten endometriozis teşhisi koymayı sağlıyor. Doğruluk oranında yüzde 75’lerden yüzde 96’ya kadar çıktığı görülüyor. Çok ağrılı regl dönemi geçirenler, bel ağrısı olanlar, cinsel ilişki sonrası ağrı şikâyeti olanlar bu teste tabi tutuluyor. Sebepleri bilinmiyor ancak annesinde, kız kardeşinde, teyzesinde endometriozis olanlarda yüzde 7 daha fazla görülüyor. Toplumda genel sıklığını bilmiyoruz ancak çocuğu olmayan kadınların yüzde 10’unda endometriozis var. Bunların tedavisi için öncelikle doğum kontrol hapları, ağrı kesici ilaçlar, hormonal tedavi uygulanıyor. Ancak çocuk düşünülüyorsa yumurtlatma ilaçları, aşılama ve tüp bebek tedavisi yapılıyor.”

8-10 KADINDAN BİRİNDE GÖRÜLÜYOR

- Prof. Dr. Ahmet Göçmen: “Her 8-10 kadından birinde endometriozis görüyoruz. Oldukça yaygın bir hastalık. Çocuk sahibi olmakta zorlanıyorsa, adet döneminde kronik ağrı yaşıyorsa, tuvalete çıkarken sancı yaşıyorsa da bu hastaların yüzde 30 ila 50’si arasında hastada endometriozis görüyoruz. Bu hastalığın doğrudan sebebini bilmiyoruz ancak bazılarında daha fazla görülüyor. Mesela rahimde doğuştan yapısal bir anomali varsa daha sık görüyoruz. Eğer adet döneminde endometrium hücreleri yumurtalık üzerinde, karın zarında, bağırsaklarda yerleşiyor ve her ay adet görüyor gibi orada bir gelişme oluyor ve sancılara neden oluyor.”

